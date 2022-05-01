ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Эвотор 5 15 990 ₽
18990
Меркурий 180Ф 6 190 ₽
8490
АТОЛ Сигма 10 21 490 ₽
25390
Настройка ККМ 1 480 ₽
CAS AD-05 11 989 ₽
5 лучших кассовых аппаратов
Атол 91Ф (WiFi, 2G, bluetooth, ethernet) черный 9 490 ₽
12490
Пионер-114Ф (ethernet) черный 5 790 ₽
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Обзор онлайн-кассы Атол 91Ф
Профессиональный обзор онлайн-кассы с рекомендациями и предостережениями
Сравнение самых популярных кассовых аппаратов Штрих
Сравниваем популярные модели кассовых аппаратов компании Штрих-М
Как восстановить чек на покупку
Случаи, когда купленный товар оказался непригодным и необходимо вернуть продавцу, не редки. Но это полбеды, по сравнению с ситуацией, когда чек потерялся. Покупатель в панике не знает что делать и к кому обращаться за помощью по данному вопросу. Правосудие на стороне потребителя, претензии которого должны быть рассмотрены и удовлетворены по закону.
Обзор фискального регистратора Атол 50Ф
Относительно компактный фискальный регистратор с малым количеством портов и отличным чековым принтером
Обзор фискального регистратора Атол 25Ф
Плюсы и явные минусы фискального регистратора, который пользуется большим спросом у предпринимателей.
Обзор фискального регистратора Атол 55Ф
Полноценный и в то же время компактный флагман среди фискальных регистраторов, который оборудован всеми необходимыми портами для работы
Обзор фискального регистратора Атол 27Ф
Качественный фискальный регистратор с регулировкой датчика бумаги и более-менее стабильным автоотрезчиком, который подойдёт для большинства предпринимателей с различными видами деятельности.
Обзор фискального регистратора Атол 22 v 2Ф
Обновлённый кассовый аппарат модели 22Ф второй версии исключил все недостатки своего предшественника и занимает почетное место среди фискальных регистраторов в своей ценовой категории
ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕХПОДДЕРЖКЕ
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