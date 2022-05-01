Случаи, когда купленный товар оказался непригодным и необходимо вернуть продавцу, не редки. Но это полбеды, по сравнению с ситуацией, когда чек потерялся. Покупатель в панике не знает что делать и к кому обращаться за помощью по данному вопросу. Правосудие на стороне потребителя, претензии которого должны быть рассмотрены и удовлетворены по закону.